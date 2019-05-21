Le vrai taboulé (vert) – Compagnie ARam, LICA – Laboratoire d’Intelligence Collective et Artificielle, Marseille

Le vrai taboulé (vert) – Compagnie ARam Jeudi 21 mai, 19h00 LICA – Laboratoire d’Intelligence Collective et Artificielle Bouches-du-Rhône

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T19:00:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T19:00:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

PERFORMANCE/THÉÂTRE

Jeudi 21 mai à 19h

au LICA (Marseille 4e)

Gratuit – Entrée libre (jauge limitée) – Dès 4 ans

Dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026

Monologue politique, culinaire, avec une pincée intime épicée

Un Taboulé, pardon, LE Taboulé se prépare avec des bouquets de persil plats et non avec de la semoule. La comédienne libanaise Jessy Khalil défend la vraie recette… un mélange qui fait écho au mélange chaotique que subit son pays mais pas seulement… Si son taboulé est joliment vert, son quotidien ne l’est pas toujours.

De même si dans sa préparation le goût du citron est un atout succulent, sa vie ici a parfois un goût très acide… Afin d’éviter toute déception, autant prévenir, il n’y aura pas de raisins secs mais des paroles sucrées et des sourires !

Interprétation, conception et mise en scène Jessy Khalil

Lumières et son François Blondel

Costume Jocelyne Mallet

Arrangement musique Filip TRAD

Regard extérieur Chrystel Pellerin

Avec le soutien de La lampisterie – Brassac-les-Mines, La cour des 3 coquins – Clermont-Ferrand

LICA – Laboratoire d’Intelligence Collective et Artificielle 15 Bd Léglize, 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.lica-europe.org/

Saison Méditerranée 2026

©Luc Blanchard