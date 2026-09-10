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Le Welcome Event, Château des ducs de Bretagne, Nantes

jeudi 1 octobre 2026 · Château des ducs de Bretagne · Nantes

Le Welcome Event, Château des ducs de Bretagne, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
Château des ducs de Bretagne
Adresse
4, place Marc Elder, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit sur présentation de la carte étudiant

Le Welcome Event 1 – 30 octobre Château des ducs de Bretagne Loire-Atlantique

Gratuit sur présentation de la carte étudiant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T18:30:00+02:00 – 2026-10-01T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-30T18:30:00+01:00 – 2026-10-30T23:00:00+01:00

La Ville de Nantes organise chaque année une soirée d’accueil pour souhaiter la bienvenue aux étudiants internationaux et étudiants nouvellement arrivés à Nantes.
Rendez-vous le jeudi 1er octobre de 18h30 à 23h au Welcolme Event. Une soirée de musique, de visites et de découvertes pour souhaiter la bienvenue à Nantes à tous les étudiants internationaux et nouveaux étudiants, dans le cadre exceptionnel du Château des ducs de Bretagne.
Au programme :
un village international des partenaires et associations étudiantes avec un accueil des étudiants internationaux par ESN Nantes
des propositions de visites gratuites pour découvrir le patrimoine culturel nantais (musée d’Histoire de nantes et exposition Expression(s) décoloniale(s)
accès à la nocture du Château « Chants d’ici et d’ailleurs »
des ateliers d’initiation à des para-sports par l’association des étudiants en STAPS
des DJ sets et un concert du groupe Mollyshines (rock)

Château des ducs de Bretagne 4, place Marc Elder, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
La Ville de Nantes organise chaque année une soirée d’accueil pour souhaiter la bienvenue aux étudiants internationaux et étudiants nouvellement arrivés à Nantes. étudiant internationaux

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