Lea Desandre, Bâtiment des Forces Motrices, Genève
mercredi 16 décembre 2026 · Bâtiment des Forces Motrices · Genève
Informations pratiques
Lea Desandre Mercredi 16 décembre, 20h00 Bâtiment des Forces Motrices
Dès CHF 20.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T20:00:00+01:00 – 2026-12-16T22:00:00+01:00
Fin : 2026-12-16T20:00:00+01:00 – 2026-12-16T22:00:00+01:00
Lea Desandre
Récital
Lea Desandre, mezzo-soprano
Thomas Dunford, luth
Idylle
Oeuvre
Une idylle, c’est quand un jeune couple, tendre et fidèle, dans le doux silence de nos bois, prend le temps divin de l’Amour auprès du feu, sans frayeur, et laisse durer la nuit jusqu’au premier bonheur du jour, en se demandant « Dis, quand reviendras-tu ? ». Lea et Thomas vous proposent de partager leur Idylle avec l’aide de Marc-Antoine Charpentier, Françoise Hardy, Barbara, Jacques Offenbach et de bien d’autres…
Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 12 20 http://www.bfm.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.gtg.ch/saison-26-27/lea-desandre/ »}] /plan-ville/detail-generique-lieu/item/lieu/batiment-forces-motrices/
En récital
James Bort
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