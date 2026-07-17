Lea Desandre, Bâtiment des Forces Motrices, Genève

Informations pratiques

Lea Desandre Mercredi 16 décembre, 20h00 Bâtiment des Forces Motrices

Dès CHF 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T20:00:00+01:00 – 2026-12-16T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-16T20:00:00+01:00 – 2026-12-16T22:00:00+01:00

Lea Desandre

Récital

Lea Desandre, mezzo-soprano

Thomas Dunford, luth

Idylle

Oeuvre

Une idylle, c’est quand un jeune couple, tendre et fidèle, dans le doux silence de nos bois, prend le temps divin de l’Amour auprès du feu, sans frayeur, et laisse durer la nuit jusqu’au premier bonheur du jour, en se demandant « Dis, quand reviendras-tu ? ». Lea et Thomas vous proposent de partager leur Idylle avec l’aide de Marc-Antoine Charpentier, Françoise Hardy, Barbara, Jacques Offenbach et de bien d’autres…

Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 12 20 http://www.bfm.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.gtg.ch/saison-26-27/lea-desandre/ »}] /plan-ville/detail-generique-lieu/item/lieu/batiment-forces-motrices/

En récital

James Bort