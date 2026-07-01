AGENDA · Avignon
LEAR FOR REAL – Claudine GALEA/Sophie LAHAYVILLE, Festival d’Avignon, Avignon
vendredi 10 juillet 2026 · Festival d'Avignon · Avignon
Informations pratiques
LEAR FOR REAL – Claudine GALEA/Sophie LAHAYVILLE Vendredi 10 juillet, 16h00 Festival d’Avignon Vaucluse
entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T16:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T16:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00
Festival d’Avignon Maison Jean Vilar Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.artcena.fr/agendas/evenements-professionnels/lear-for-real-de-claudine-galea »}]
Les Femmes Sauvages – Sophie Lahayville
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