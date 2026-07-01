LEAR FOR REAL – Claudine GALEA/Sophie LAHAYVILLE, Festival d’Avignon, Avignon

Informations pratiques

LEAR FOR REAL – Claudine GALEA/Sophie LAHAYVILLE Vendredi 10 juillet, 16h00 Festival d’Avignon Vaucluse

entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T16:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T16:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00

Festival d’Avignon Maison Jean Vilar Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.artcena.fr/agendas/evenements-professionnels/lear-for-real-de-claudine-galea »}]

Les Femmes Sauvages – Sophie Lahayville