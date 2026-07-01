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LEAR FOR REAL – Claudine GALEA/Sophie LAHAYVILLE, Festival d’Avignon, Avignon

vendredi 10 juillet 2026 · Festival d'Avignon · Avignon

LEAR FOR REAL – Claudine GALEA/Sophie LAHAYVILLE, Festival d’Avignon, Avignon

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Festival d'Avignon
Adresse
Maison Jean Vilar
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
entrée libre sur réservation

LEAR FOR REAL – Claudine GALEA/Sophie LAHAYVILLE Vendredi 10 juillet, 16h00 Festival d’Avignon Vaucluse

entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T16:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T16:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00

Festival d’Avignon Maison Jean Vilar Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.artcena.fr/agendas/evenements-professionnels/lear-for-real-de-claudine-galea »}]
Les Femmes Sauvages – Sophie Lahayville

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