L’eau, élément de défense de la ligne Maginot, L’étang de Hoste-Bas, Hoste

L’eau, élément de défense de la ligne Maginot 19 et 20 septembre L’étang de Hoste-Bas Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la Ligne Maginot Aquatique entre Hoste et Wittring.

Une exposition retrace la création et la mise en oeuvre des inondations défensives dans la Trouée de la Sarre, ainsi que les événements qui s’y sont déroulés entre septembre 1939 et juin 1940.

Visite libre du blockhaus de défense de la digue.

L’étang de Hoste-Bas Digue de l’étang de Hoste-Bas, 57510 Hoste Hoste 57510 Moselle Grand Est 06 03 39 43 50 http://www.mairie-hoste.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=97&Itemid=484 Dans un cadre à l’état sauvage et préservé, les étangs de Hoste se composent d’un étang supérieur de 24 hectares et d’un étang inférieur de 17 hectares. De nombreuses pêches y sont pratiquées : carpe, gardon, rotengle, perche, tanche, ainsi que la pêche des carnassiers comme le sandre et le brochet.

Mais avant d’être un havre de paix pour les pêcheurs, les étangs de Hoste avaient une toute autre mission et étaient un ouvrage militaire. Créés entre 1932 et 1934, ils font partie de la ligne Maginot aquatique, dans la vallée de la Mutterbach.

Ce dispositif défensif, qui permet d’inonder les terres, est aménagé face à ce qu’on appelle la Trouée de la Sarre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en juin 1940, la Trouée de la Sarre a été le théâtre de violents et sanglants combats. La ligne Maginot aquatique a parfaitement rempli son rôle, en empêchant la Wehrmacht de passer.

Le lieu de la visite est un local renfermant un système de mise en œuvre des inondations défensives de cette ligne Maginot aquatique. Cartes, schémas et photographies d’époque illustrent une exposition présentée dans un local qui abrite le dernier système de siphons équipant les étangs de la ligne Maginot aquatique. Accès de plein pied. Local situé à 30m du parking.

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©Philippe Keuer