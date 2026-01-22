Concert au jardin Amati SCHMITT la maison Güth Hoste

Hoste

Concert au jardin Amati SCHMITT

la maison Güth 12 rue Saint Jean Hoste Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Venez découvrir Amati SCHMITT, en quartet avec des virtuoses du violon et de la guitare nous feront découvrir leurs compositions inspirées de plusieurs cultures différentes, passant de l’Orient aux pays de l’Est, avec une touche Argentine sans oublier ses racines manouche, un véritable voyage dans le jazz manouche !Concert gratuit à la Maison GuthTout public

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la maison Güth 12 rue Saint Jean Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 info@lamaisongueth.eu

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English :

Come and discover Amati SCHMITT, in a quartet with violin and guitar virtuosos, and discover their compositions inspired by many different cultures, from the Orient to Eastern Europe, with a touch of Argentina, without forgetting their Manouche roots, a true voyage into Manouche jazz! Free concert at Maison Guth

L’événement Concert au jardin Amati SCHMITT Hoste a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH