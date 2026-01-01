Café-philo La Maison Güth Hoste

Café-philo

La Maison Güth 12 rue Saint Jean Hoste Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2026-01-22 18:00:00

fin : 2026-01-22 20:00:00

2026-01-22

La question débattue sera petits secrets , secret professionnel , secret de la confession , secret-défense , société secrète pourquoi les sociétés semblent-elles avoir besoin de savoirs confidentiels ? Les cafés-philo de La Maison Güth sont des rencontres conviviales, où l’on s’interroge sur une question concernant la vie, la société, le monde, dans une ambiance simple et accueillante nul besoin de connaissance théorique préalable. Ils sont animés par Jean-Yves Trépos, professeur émérite de sociologie. Les places étant limitées, il est indispensable de vous inscrire en ligne.Adultes

English :

The question debated will be: Little secrets , Professional secrecy , Confessional secrecy , Defence secrecy , Secret society : why do societies seem to need confidential knowledge? La Maison Güth?s cafés-philo are convivial gatherings where people can ask themselves questions about life, society and the world, in a simple, welcoming atmosphere: no need for prior theoretical knowledge. They are led by Jean-Yves Trépos, Professor Emeritus of Sociology. Places are limited, so please register online.

