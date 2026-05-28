Hoste

Hoste en musique

Rue du Bourg Hoste Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Organisé par l’association Entente et Loisirs, soirée musicale avec Salem, Jez n’ Phil et Monday Jam. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre.Tout public

0 .

Rue du Bourg Hoste 57510 Moselle Grand Est entente.loisirs.hoste@gmail.com

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English :

Organized by the Entente et Loisirs association, musical evening with Salem, Jez n’ Phil and Monday Jam. Refreshments and snacks on site. Free admission.

L’événement Hoste en musique Hoste a été mis à jour le 2026-05-25 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH