Hoste en musique Hoste
Hoste en musique Hoste samedi 20 juin 2026.
Hoste
Hoste en musique
Rue du Bourg Hoste Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
Organisé par l’association Entente et Loisirs, soirée musicale avec Salem, Jez n’ Phil et Monday Jam. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre.Tout public
0 .
Rue du Bourg Hoste 57510 Moselle Grand Est entente.loisirs.hoste@gmail.com
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English :
Organized by the Entente et Loisirs association, musical evening with Salem, Jez n’ Phil and Monday Jam. Refreshments and snacks on site. Free admission.
L’événement Hoste en musique Hoste a été mis à jour le 2026-05-25 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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