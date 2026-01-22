La fête des mares rue des vergers Hoste

Hoste

La fête des mares

rue des vergers Maison d’accueil de Valette Hoste Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Célébrons la fête des mares au marais de Valette ! L’Office de tourisme et ses partenaires vous feront découvrir cet espace naturel sensible à travers quatre thématiques Avec Morgane (Herbaetum) vous découvrirez l’herboristerie et les plantes médicinales de milieux humides (aucun prélèvement dans ce milieu protégé !!), avec Camille (La Plume des Lacs) il s’agira de contes et d’écriture créative autour de l’eau. Avec l’animatrice de l’Office de tourisme, vous ferez de petits jeux éducatifs sur la faune du marais et avec la LPO locale vous apprendrez beaucoup de choses sur les oiseaux. Chaque animation dure 20 minutes et vous aurez la possibilité de toutes les voir. Animations gratuites sur inscription auprès de l’Office de tourisme.Tout public

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rue des vergers Maison d’accueil de Valette Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

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English :

Celebrate the Fête des Mares at Valette Marsh! The Tourist Office and its partners will help you discover this sensitive natural area through four themes: with Morgane (Herbaetum) you’ll learn about herbalism and medicinal plants from wetlands (no sampling in this protected environment!!), with Camille (La Plume des Lacs) you’ll enjoy storytelling and creative writing around water. With the Tourist Office animator, you’ll play educational games on the marsh’s fauna, and with the local LPO you’ll learn a lot about birds. Each activity lasts 20 minutes, and you’ll have the chance to see them all. These activities are free of charge, but you need to register with the Tourist Office.

L’événement La fête des mares Hoste a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH