Hoste

Soirée sur le don d’organes

Rue du Bourg Hoste Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-18 22:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Le don d’organes sauve des vies soirée d’échanges, de témoignages et de sensibilisation. Au programme, accueil par Sandra Franck (vice présidente de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach en charge de la santé et 1ère adjointe au maire de Barst) et Michel Jacques (1er vice-président de la CCFM et maire de Hoste. Projection d’un court-métrage sur le don d’organes, intervention des infirmières coordinatrices du CHIC Unisanté+ de Forbach et du CHR Metz-Thionville, témoignages, temps d’échanges et de questions. Puis discours de clôture par Laurent Muller (Président de la CCFM, maire de Hombourg-Haut et conseiller départemental) suivi d’un moment convivial. Entrée gratuite sur inscription par téléphone ou par mail.Adultes

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Rue du Bourg Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 6 75 03 90 27 sophie@cptsportedefrancemoselle.fr

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English :

Organ donation saves lives: an evening of exchanges, testimonials and awareness-raising. Sandra Franck (vice-president of the Communauté de Communes de Freyming-Merlebach in charge of health and 1st deputy mayor of Barst) and Michel Jacques (1st vice-president of the CCFM and mayor of Hoste) will welcome you. Screening of a short film on organ donation, presentations by nurse coordinators from CHIC Unisanté+ in Forbach and CHR Metz-Thionville, testimonials, time for discussion and questions. Closing remarks by Laurent Muller (President of the CCFM, Mayor of Hombourg-Haut and departmental councillor), followed by a convivial moment. Free admission by phone or e-mail.

L’événement Soirée sur le don d’organes Hoste a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH