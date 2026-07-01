L’Echappée au TOTEM – Festival OFF Avignon 2026, Le TOTEM – Salle Rouge Cerise, Avignon

Informations pratiques

L’Echappée au TOTEM – Festival OFF Avignon 2026 7 – 23 juillet Le TOTEM – Salle Rouge Cerise Vaucluse

Réservation pro auprès de la billetterie du Totem dès le 2 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:10:00+02:00 – 2026-07-07T14:55:00+02:00

Fin : 2026-07-23T14:10:00+02:00 – 2026-07-23T14:55:00+02:00

Un matin de juin 1894, Annie Kopchovsky, relevant un pari, s’embarque dans un voyage extraordinaire. Elle se lance seule, armée d’un revolver et d’un vélo, pour un tour du monde de 15 mois.

En chemin, elle dort à la belle étoile, se blesse le talon d’Achille, chasse le tigre avec un prince indien… Et devient la première femme à faire le tour du monde à bicyclette.

La vie d’Annie Kopchovsky est fascinante. Beaucoup de ses exploits ne sont pas vérifiables. Annie Kopchovsky, alias Annie Londonderry, exagère, affabule, triche. Elle raconte rarement deux fois une anecdote de la même façon. Elle annonce même abandonner son voyage, puis le reprend. Annie forge son propre mythe. Ici, le récit d’aventure se colore d’une dimension intéressante. Comment raconte t-on son histoire ? Comment crée t-on une héroïne ?

Plongez avec nous dans une épopée à l’époque victorienne et avec le moyen de transport le plus incongru : le vélo !

Le TOTEM – Salle Rouge Cerise 20 avenue Monclar Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-TOTEM-32411-0.wb?REFID=IbsxAAAAAAAAAAAAhgA »}]

Compagnie BOOM – Zoé Grossot avignon totem

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