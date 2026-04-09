L’échappée belle Aigondigné
L’échappée belle Aigondigné vendredi 22 mai 2026.
Aigondigné
L’échappée belle
15C rue Aurore Dupin, Mougon Aigondigné Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Rencontre avec l’auteur de littérature jeunesse et adulte Quentin Fichet dans le cadre des enquêtes en bibliothèques L’Échappée Belle en partenariat avec les bibliothèques d’Aigondigné, Beaussais-Vitré, Celles sur Belle et la Mothe Saint Héray. .
15C rue Aurore Dupin, Mougon Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 54 65 bibliotheque@aigondigne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’échappée belle
L’événement L’échappée belle Aigondigné a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Pays Mellois