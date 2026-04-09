Aigondigné

L’échappée belle

15C rue Aurore Dupin, Mougon Aigondigné Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Rencontre avec l’auteur de littérature jeunesse et adulte Quentin Fichet dans le cadre des enquêtes en bibliothèques L’Échappée Belle en partenariat avec les bibliothèques d’Aigondigné, Beaussais-Vitré, Celles sur Belle et la Mothe Saint Héray. .

15C rue Aurore Dupin, Mougon Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 54 65 bibliotheque@aigondigne.fr

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English : L’échappée belle

L’événement L’échappée belle Aigondigné a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Pays Mellois