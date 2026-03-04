L’échec du droit international à Gaza, Théâtre Pitoëff, Genève

L’échec du droit international à Gaza Vendredi 13 mars, 20h30 Théâtre Pitoëff

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/forum/lechec-du-droit-international-a-gaza/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T20:30:00+01:00 – 2026-03-13T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-13T20:30:00+01:00 – 2026-03-13T23:59:00+01:00

Le génocide des Palestinien·nes à Gaza se déroule dans une impunité de longue date, au cœur du système d’apartheid et de l’occupation illégale israélienne, révélant la faillite morale, politique et juridique de nos États. L’accord d’octobre 2025, présenté comme une avancée majeure, pourrait en réalité entériner une nouvelle étape coloniale. Alors que les appels à garantir l’accès humanitaire, sanctionner les violations et appliquer les Conventions de Genève se multiplient, ils se heurtent à l’inaction, tandis que l’ONU reste entravée par le système de veto et les pressions politiques sur ses institutions. Dans ce contexte, quels leviers restent possibles pour faire respecter le droit international et protéger les civil·es à Gaza ? Et comment rétablir la confiance dans le droit international ?

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-pitoëff/

À Gaza, la catastrophe humanitaire et le génocide se poursuivent dans un silence assourdissant. Comment expliquer l’inaction ? Quel rôle l’ONU peut-elle assumer aujourd’hui ? Droit international Gaza

