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L’écho des ruisseaux, Musée d’arts de Nantes, Nantes

jeudi 1 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

L’écho des ruisseaux, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

L’écho des ruisseaux Jeudi 1 octobre, 19h15 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T19:15:00+02:00 – 2026-10-01T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T19:15:00+02:00 – 2026-10-01T20:00:00+02:00

Electronic Live Set de Pierre Lucas
Sur une invitation d’Eva Taulois, le musicien Pierre Lucas joue en direct à partir d’ambiances sonores captées dans les rues et les parcs proches du musée, qu’il transforme à base de synthétiseurs et de samples ralentis.
Durée : 45mn

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Une performance musicale de Pierre Lucas art contemporain musique concrète

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