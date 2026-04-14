L’écho littéraire et poétique au jardin, Jardin antique mediterranéen, Balaruc-les-Bains

L’écho littéraire et poétique au jardin Dimanche 7 juin, 10h30 Jardin antique mediterranéen Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Quand la poésie se mêle aux essences végétales

10h30 : Rencontre avec les poètes Catherine Bruneau, Jean-Claude Boyard et Anne-Marie Jeanjean.

12h : scène ouverte « voix émergentes en poésie »

14h30 : visite en éco-poésie avec les poètes de l’association Voix de l’Extrême.

16h : rencontre avec des poètes espagnols Amalia Fuentes et Conrad.

16h30 : concert ornithologique par Alice Benas.

Animé par l’association Voix de l’extrême/Poésie et Culture. Tout public. Entrée libre

Jardin antique mediterranéen Rue du Pioch, 34540 Balaruc-les-Bains, France Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie 0467464792 https://patrimoine.agglopole.fr/jardin-antique-mediterraneen À la fois vitrine des essences méditerranéennes et musée des techniques de plantation antiques, ce jardin, situé sur 1,7 hectares face à l’étang de Thau, constitue un lieu unique sur le bassin méditerranéen. Le jardin invite petits et grands à découvrir, à travers 7 créations originales (jardins et bois thématiques), la flore méditerranéenne et ses subtils usages que nos ancêtres nous ont transmis en héritage (agriculture et horticulture, sacré et mythologie, médecine, cuisine, cosmétique…). de Béziers, A 9 sortie 33 Bassin de Thau, puis D 129 direction Sète-Balaruc, prendre avenue de la gare, près des serres municipales. Parking à proximité.

Quand la poésie se mêle aux essences végétales

©sete agglopole méditerranée