L’Eclipse depuis les coteaux du Clos Lapeyre CLOS LAPEYRE Jurançon

Informations pratiques

Jurançon

L’Eclipse depuis les coteaux du Clos Lapeyre

CLOS LAPEYRE 257 Chemin du Couday Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Accueil 18h

Présentation de l’appellation Jurançon, historique et visite du Clos Lapeyre avec ses spécificités en Agriculture Biologique

Dégustation de notre gamme de vins blancs secs et moelleux

19h30 éclipse dans le champ derrière le chai (400m d’altitude) et pique-nique possible

Forfait soirée 8€ par personne (formule Planvienguts) .

CLOS LAPEYRE 257 Chemin du Couday Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 50 80 contact@jurancon-lapeyre.fr

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English : L’Eclipse depuis les coteaux du Clos Lapeyre

L’événement L’Eclipse depuis les coteaux du Clos Lapeyre Jurançon a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Pau