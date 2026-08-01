L’Eclipse depuis les coteaux du Clos Lapeyre CLOS LAPEYRE Jurançon
mercredi 12 août 2026 · CLOS LAPEYRE · Jurançon
Informations pratiques
Jurançon
L’Eclipse depuis les coteaux du Clos Lapeyre
CLOS LAPEYRE 257 Chemin du Couday Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Accueil 18h
Présentation de l’appellation Jurançon, historique et visite du Clos Lapeyre avec ses spécificités en Agriculture Biologique
Dégustation de notre gamme de vins blancs secs et moelleux
19h30 éclipse dans le champ derrière le chai (400m d’altitude) et pique-nique possible
Forfait soirée 8€ par personne (formule Planvienguts) .
CLOS LAPEYRE 257 Chemin du Couday Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 50 80 contact@jurancon-lapeyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Eclipse depuis les coteaux du Clos Lapeyre
L’événement L’Eclipse depuis les coteaux du Clos Lapeyre Jurançon a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Pau
À voir aussi à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques)
- Fêtes patronales Jurançon 14 août 2026
- Marché Jurançon 14 août 2026
- Fêtes patronales Jurançon 15 août 2026
- Marché Jurançon 21 août 2026
- Dimanches zen & toniques Berges du Gave Jurançon 23 août 2026