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AGENDA · Jurançon

L’Eclipse depuis les coteaux du Clos Lapeyre CLOS LAPEYRE Jurançon

mercredi 12 août 2026 · CLOS LAPEYRE · Jurançon

L’Eclipse depuis les coteaux du Clos Lapeyre CLOS LAPEYRE Jurançon

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
CLOS LAPEYRE
Adresse
257 Chemin du Couday
Ville
64110 Jurançon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Jurançon

L’Eclipse depuis les coteaux du Clos Lapeyre

CLOS LAPEYRE 257 Chemin du Couday Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Accueil 18h
Présentation de l’appellation Jurançon, historique et visite du Clos Lapeyre avec ses spécificités en Agriculture Biologique
Dégustation de notre gamme de vins blancs secs et moelleux
19h30 éclipse dans le champ derrière le chai (400m d’altitude) et pique-nique possible
Forfait soirée 8€ par personne (formule Planvienguts)   .

CLOS LAPEYRE 257 Chemin du Couday Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 50 80  contact@jurancon-lapeyre.fr

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English : L’Eclipse depuis les coteaux du Clos Lapeyre

L’événement L’Eclipse depuis les coteaux du Clos Lapeyre Jurançon a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Pau

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