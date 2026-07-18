Informations pratiques

Bouvante

L’éclipse du soleil

Pas de l’Infernet Font d’Urle Bouvante Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Observation de l’éclipse expliquée par Gérard Cavalli, astrophysicien.

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Pas de l’Infernet Font d’Urle Bouvante 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vespavassieux@gmail.com

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English :

Astrophysicist Gérard Cavalli explains the eclipse.

L’événement L’éclipse du soleil Bouvante a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme