AGENDA · Bouvante
L’éclipse du soleil Bouvante
mercredi 12 août 2026 · Bouvante
Informations pratiques
Bouvante
L’éclipse du soleil
Pas de l’Infernet Font d’Urle Bouvante Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Observation de l’éclipse expliquée par Gérard Cavalli, astrophysicien.
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Pas de l’Infernet Font d’Urle Bouvante 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vespavassieux@gmail.com
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English :
Astrophysicist Gérard Cavalli explains the eclipse.
L’événement L’éclipse du soleil Bouvante a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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