L’école de musique fait sa rentrée ! Langres lundi 14 septembre 2026.

Langres

L’école de musique fait sa rentrée !

Ecole Municipale de Musique de Langres Langres Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14

Tout public

C’est l’heure de la rentrée ! L’école municipale de musique de Langres rouvre ses portes ce lundi. Que vous soyez débutant ou confirmé, enfant ou adulte, venez partager notre passion pour tous les styles musicaux (guitare, piano, cuivres, batterie…). Retardataires ou nouveaux talents, il est encore temps de vous inscrire ou de vous réinscrire ! .

Ecole Municipale de Musique de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 04 17 ecole.musique@langres.fr

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English :

L’événement L’école de musique fait sa rentrée ! Langres a été mis à jour le 2026-06-24 par Antenne du Pays de Langres