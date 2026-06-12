L’école des femmes La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement
L’école des femmes La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement mardi 5 janvier 2027.
Marseille 7e Arrondissement
L’école des femmes
Mardi 5 janvier 2027 à partir de 20h.
Mercredi 6 janvier 2027 à partir de 19h.
Du jeudi 7 au samedi 9 janvier 2027 à partir de 20h.
Dimanche 10 janvier 2027 à partir de 16h.
Mardi 12 janvier 2027 à partir de 20h.
Mercredi 13 janvier 2027 à partir de 19h.
Du vendredi 15 au samedi 16 janvier 2027 à partir de 20h.
Dimanche 17 janvier 2027 à partir de 16h.
Mardi 19 janvier 2027 à partir de 20h.
Mercredi 20 janvier 2027 à partir de 19h.
Du vendredi 22 au samedi 23 janvier 2027 à partir de 20h.
Dimanche 24 janvier 2027 à partir de 16h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 26 – 26 – 21 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-05 20:00:00
fin : 2027-01-16
Date(s) :
2027-01-05 2027-01-06 2027-01-07 2027-01-10 2027-01-12 2027-01-13 2027-01-15 2027-01-17 2027-01-19 2027-01-20 2027-01-22 2027-01-24
Une comédie de l’émancipation dont Robin Renucci fait résonner la vive modernité et le souffle critique.Familles
Créée à l’été 2026 aux Fêtes nocturnes de Grignan, L’École des femmes forme, pour Robin Renucci, un diptyque avec La Leçon présentée à La Criée cet hiver. Depuis le XVIIe siècle qui est le sien et dans sa langue éclatante, Molière scrute un intemporel désir de contrôle.
Sur scène, l’enfermement dans lequel Arnolphe veut maintenir Agnès est symbolisé par une petite maison en bois isolée, toujours plus barricadée et pourtant toujours plus fragile, à mesure que l’entreprise de soumission s’effondre sous nos yeux.
Mise en scène Robin Renucci
Francois Morel, Juliette Cahon, François Deblock, Luc-Antoine Diquéro, Sven Narbonne, Chani Sabaty, Igor Skreblin. .
La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A comedy of emancipation, with Robin Renucci?s lively modernity and critical spirit.
L’événement L’école des femmes Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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