L’Ecossaise, Auditorium du Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

L’Ecossaise 10 et 15 octobre Auditorium du Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

De 10€ à 48€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T18:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T21:30:00+02:00

La palpitante Ouverture de L’Enlèvement au Sérail de Mozart introduit à merveille la Symphonie concertante du compositeur. Inspirée d’une pratique parisienne très en vogue à la fin du 18e siècle, elle fait converser plusieurs solistes avec l’orchestre. Ici, les instruments de Jueun Jeong, notre nouvelle violon super soliste et de David Gaillard, alto solo de l’Orchestre de Paris, dialoguent sans que jamais l’un ne semble vouloir laisser le dernier mot à l’autre. Ils s’imitent, se répliquent, s’interrompent…toute l’imagination mozartienne est au service de cet incroyable spectacle ! Le chef Jesko Sirvend nous entraine ensuite en Écosse, une terre légendaire qui fascina le jeune Mendelssohn. Le souvenir de ces paysages grandioses lui inspira l’une de ses plus grandes symphonies, la Troisième, où résonnent des airs de cornemuses, des mélodies folkloriques et le chant des vagues.

Wolfgang Amadeus Mozart | Ouverture de l’Enlèvement au Sérail

Symphonie concertante pour violon et alto

Jueun Jeong, violon

David Gaillard, alto

Felix Mendelssohn | Symphonie n°3 « Écossaise »

Jesko Sirvend, direction

Auditorium du Conservatoire de Nantes 4 rue Gaëtan Rondeau 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0669/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0669&EventId=364&sessionid=654 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.51.25.29.29 »}]

L’altiste David Gaillard et Jueun Jeong, violon supersoliste de l’ONPL, allient leurs timbres dans la sublime Symphonie concertante de Mozart… un miracle de fusion instrumentale !

Aristudio