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L’Ecossaise, Auditorium du Conservatoire de Nantes, Nantes

samedi 10 octobre 2026 · Auditorium du Conservatoire de Nantes · Nantes

L’Ecossaise, Auditorium du Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Auditorium du Conservatoire de Nantes
Adresse
4 rue Gaëtan Rondeau 44200 Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 10€ à 48€

L’Ecossaise 10 et 15 octobre Auditorium du Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

De 10€ à 48€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T18:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T21:30:00+02:00

La palpitante Ouverture de L’Enlèvement au Sérail de Mozart introduit à merveille la Symphonie concertante du compositeur. Inspirée d’une pratique parisienne très en vogue à la fin du 18e siècle, elle fait converser plusieurs solistes avec l’orchestre. Ici, les instruments de Jueun Jeong, notre nouvelle violon super soliste et de David Gaillard, alto solo de l’Orchestre de Paris, dialoguent sans que jamais l’un ne semble vouloir laisser le dernier mot à l’autre. Ils s’imitent, se répliquent, s’interrompent…toute l’imagination mozartienne est au service de cet incroyable spectacle ! Le chef Jesko Sirvend nous entraine ensuite en Écosse, une terre légendaire qui fascina le jeune Mendelssohn. Le souvenir de ces paysages grandioses lui inspira l’une de ses plus grandes symphonies, la Troisième, où résonnent des airs de cornemuses, des mélodies folkloriques et le chant des vagues.

Wolfgang Amadeus Mozart | Ouverture de l’Enlèvement au Sérail
Symphonie concertante pour violon et alto
Jueun Jeong, violon
David Gaillard, alto
Felix Mendelssohn | Symphonie n°3 « Écossaise »
Jesko Sirvend, direction

Auditorium du Conservatoire de Nantes 4 rue Gaëtan Rondeau 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0669/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0669&EventId=364&sessionid=654 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.51.25.29.29 »}]
L’altiste David Gaillard et Jueun Jeong, violon supersoliste de l’ONPL, allient leurs timbres dans la sublime Symphonie concertante de Mozart… un miracle de fusion instrumentale !

Aristudio

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