L’Écrin de verdure du CAUE de la Sarthe, CAUE de la Sarthe, Le Mans

L’Écrin de verdure du CAUE de la Sarthe 24 et 25 avril CAUE de la Sarthe Sarthe

Gratuit – visite en accès libre, conseils aux particuliers sur rendez-vous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Dans le cadre du Mois de la Nature en Ville 2026, qui a pour thème « La Ville Nourricière », proposé par Le Mans Métropole et la Ville du Mans, venez découvrir le jardin caché du CAUE de la Sarthe, un véritable écrin de verdure en plein cœur de ville ! L’occasion de discuter avec nos paysagistes concepteurs, que ce soit lors d’un conseil gratuit sur l’aménagement de votre jardin ou la visite du CAUE.

Les architectes et paysagistes concepteurs du CAUE assurent toute l’année des permanences à destination des particuliers, pour tout projet lié à l’habitat ou au jardin. Ils peuvent vous conseiller en amont sur le choix d’un terrain, sur un projet de construction, de réhabilitation, d’aménagement intérieur, d’extension d’une construction existante ou sur l’aménagement de votre jardin.

Exceptionnellement, nos paysagistes concepteurs vous reçoivent un samedi, sur rendez-vous, pour vous conseiller sur tous vos projets d’aménagement de jardin, plantations, traitement des limites, terrasse…

Programme

Visite du jardin

Vendredi 24 et samedi 25 avril

De 10h à 17h

Inscription non requise

Accès libre et gratuit

Conseils personnalisés

Vendredi 24 avril et samedi 25 avril

Profitez de plusieurs créneaux pour recevoir des conseils sur vos projets de jardin : aménagement, plantations, délimitation, terrasse, etc.

Gratuit. Sur rendez-vous au 02 43 72 35 31

Plus d’informations sur notre page Conseils aux particuliers

En savoir plus

CAUE de la Sarthe 1 rue de la mariette Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue-sarthe.com/journee-portes-ouvertes/ »}] [{« link »: « https://www.caue-sarthe.com/conseils-aux-particuliers/ »}, {« link »: « https://www.caue-sarthe.com/journee-portes-ouvertes/ »}]

Dans le cadre du Mois de la Nature en Ville 2026

Crédit photo : © CAUE de la Sarthe