Lecture à la plage à la Cabine d’Onival Ault
jeudi 16 juillet 2026 · Ault
Informations pratiques
Ault
Lecture à la plage à la Cabine d’Onival
Onival Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 19:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Lecture à la plage à la Cabine d’Onival.
Esplanade d’Ault le mardi Esplanade d’Onival le jeudi.
En cas d’intempéries, lecture à la plage est déplacé à la Bibliothèque.
Lecture à la plage à la Cabine d’Onival.
Esplanade d’Ault le mardi Esplanade d’Onival le jeudi.
En cas d’intempéries, lecture à la plage est déplacé à la Bibliothèque. .
Onival Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21 bibliotheque@ault.fr
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English :
Reading at the Beach at the Onival Beach House.
Ault Esplanade on Tuesdays Onival Esplanade on Thursdays.
In case of bad weather, the beach reading session will be moved to the library.
L’événement Lecture à la plage à la Cabine d’Onival Ault a été mis à jour le 2026-06-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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