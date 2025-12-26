Retraite aux flambeaux et feu d’artifice

Ault Somme

2026-07-14 23:00:00

2026-07-14

Organisés par l'Assemblée Générale de l'Association d'Onival

Organisés par l’Assemblée Générale de l’Association d’Onival .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France

English :

Torchlight procession and fireworks display

Organized by the General Meeting of the Onival Association

