Lecture à voix haute de l’EDB, journal de quartier de Bellevue, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Lecture à voix haute de l’EDB, journal de quartier de Bellevue Mercredi 16 septembre, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T16:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T16:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00

Venez découvrir l’EDB autrement à la Médiathèque Lisa Bresner !

Et si vous découvriez l’EDB autrement ?

Les rédacteurs et rédactrices bénévoles de l’EDB, le journal de quartier, vous donnent rendez-vous à la Médiathèque Lisa Bresner pour une lecture à voix haute de plusieurs articles du journal.

À travers leurs voix, venez écouter les histoires, les témoignages, les initiatives et les actualités qui font la vie du quartier. Une façon conviviale de découvrir l’EDB, mais aussi de mettre en lumière celles et ceux qui, bénévolement, prennent la plume pour raconter leur quartier et faire circuler la parole des habitants.

La lecture sera suivie d’un temps d’échange et de questions-réponses avec les rédacteurs, accompagné d’un petit thé, l’occasion de discuter avec eux de leur expérience et, pourquoi pas, de découvrir comment rejoindre le comité de rédaction !

Médiathèque Lisa Bresner 23 Boulevard Emile Romanet, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez découvrir l’EDB autrement ! Les rédacteurs du journal de quartier de Bellevue vous invitent à partager les histoires, les actualités et les voix qui font vivre le quartier. EDB journal de quartier