Lecture + atelier Mon gribouillis chéri Langres
Lecture + atelier Mon gribouillis chéri Langres vendredi 21 août 2026.
Langres
Lecture + atelier Mon gribouillis chéri
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Tout public
Dessiner, on s’en fait parfois tout un monde ! Pourtant, il suffit de se lancer.
Un gribouillis, c’est un bon début, vous verrez !
En famille à partie de 4 ans
Inscription
Gratuit .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
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English :
L’événement Lecture + atelier Mon gribouillis chéri Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres
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