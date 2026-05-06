UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lecture + atelier Mon gribouillis chéri Langres

Lecture + atelier Mon gribouillis chéri Langres

Lecture + atelier Mon gribouillis chéri Langres vendredi 21 août 2026.

Adresse
Médiathèque Marcel-Arland
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Lecture + atelier Mon gribouillis chéri

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Tout public
Dessiner, on s’en fait parfois tout un monde ! Pourtant, il suffit de se lancer.
Un gribouillis, c’est un bon début, vous verrez !
En famille à partie de 4 ans
Inscription
Gratuit   .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00  bibliotheque.arland@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lecture + atelier Mon gribouillis chéri Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres

À voir aussi à Langres (Haute-Marne)