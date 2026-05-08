Lecture au jardin avec le Cipm Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement
Lecture au jardin avec le Cipm Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement vendredi 19 juin 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Lecture au jardin avec le Cipm
Vendredi 19 juin 2026 à partir de 16h. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 16:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Rendez-vous vendredi 19 juin.
Dans le cadre de la présentation de l’œuvre de Giuseppe Caccavale Scrittoio, Istituto di traduzione. Parte II, 2013, inspirée du recueil Neumes (Ryôan-ji, 1983), du poète marseillais Christian Gabriel/le Guez Ricord le musée Cantini propose une rencontre-lecture Christian Gabriel/le Guez Ricord, poète du débordement avec Michaël Batalla, auteur et éditeur, directeur du Centre international de poésie de Marseille, en présence de Giuseppe Caccavale.
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles sur présentation en caisse .
Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
See you on Friday June 19.
L’événement Lecture au jardin avec le Cipm Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Ville de Marseille
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