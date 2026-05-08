Lecture au jardin avec le Cipm Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Lecture au jardin avec le Cipm

Vendredi 19 juin 2026 à partir de 16h. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 16:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Rendez-vous vendredi 19 juin.

Dans le cadre de la présentation de l’œuvre de Giuseppe Caccavale Scrittoio, Istituto di traduzione. Parte II, 2013, inspirée du recueil Neumes (Ryôan-ji, 1983), du poète marseillais Christian Gabriel/le Guez Ricord le musée Cantini propose une rencontre-lecture Christian Gabriel/le Guez Ricord, poète du débordement avec Michaël Batalla, auteur et éditeur, directeur du Centre international de poésie de Marseille, en présence de Giuseppe Caccavale.



• Sans réservation, dans la limite des places disponibles sur présentation en caisse .

Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

See you on Friday June 19.

L’événement Lecture au jardin avec le Cipm Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Ville de Marseille