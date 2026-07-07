Lecture au musée par Paule Vernin Cie le Grand Appétit Place du Champ de Foire Lamballe-Armor
samedi 17 octobre 2026 · Place du Champ de Foire · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Lecture au musée par Paule Vernin Cie le Grand Appétit
Place du Champ de Foire Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 11:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Paule Vernin vous invite à une lecture au cœur de l’exposition Regards Japonisants en Bretagne, à la croisée des univers artistiques de Mathurin Méheut et Henri Rivière.
Regards est une immersion sensible dans les paysages déployés par Méheut et Rivière, une invitation à écouter plusieurs auteurs et autrices contemporains des deux artistes ou plus proches de nous, des mots qui ouvrent de nouveaux regards.
Entre mots et images, la lecture se fait souffle et regard, ouvrant des passerelles inattendues entre les mondes. .
Place du Champ de Foire Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 94 80
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English :
L’événement Lecture au musée par Paule Vernin Cie le Grand Appétit Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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