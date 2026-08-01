Lecture-Conférence illustrée La fabuleuse histoire du verre et des perles de troc vénitiennes Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne Le Tréport
mardi 18 août 2026 · Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Lecture-Conférence illustrée La fabuleuse histoire du verre et des perles de troc vénitiennes
Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne 8 Rue du Duc de Penthièvre Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Le mois d’août est l’occasion de reprendre le cycle de Lecture-Conférence illustrée .
Nous vous proposons l’histoire millénaire du verre et de toutes les grandes familles de perles vénitiennes depuis le XVè siècle. Mode de fabrication, utilisations dans les échanges commerciaux, le troc avec les peuples des continents africain et américain.
Texte lu par Marcia de Castro, comédienne.
Apportez votre spécialité culinaire à partager. Soirée amicale, conviviale.
Sur réservation. Nombre de places limité. .
Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne 8 Rue du Duc de Penthièvre Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 14 05 52 mots.perles@gmail.com
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English : Lecture-Conférence illustrée La fabuleuse histoire du verre et des perles de troc vénitiennes
L’événement Lecture-Conférence illustrée La fabuleuse histoire du verre et des perles de troc vénitiennes Le Tréport a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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