Marché artisanal au Tréport Sous le chapiteau de la plage Le Tréport
lundi 17 août 2026 · Sous le chapiteau de la plage · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Marché artisanal au Tréport
Sous le chapiteau de la plage Place de la Batterie Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Le marché artisanal qui se déroulera au Tréport, sous le chapiteau du 17 août au 23 août.
De nombreux artistes locaux, créateurs, peintres seront présents comme chaque année à cette période afin de faire découvrir leur savoir-faire . Un rendez-vous convivial ouvert à tout public. Entrée libre. .
Sous le chapiteau de la plage Place de la Batterie Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 35 95 11 96 artsetpassionsletreport@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché artisanal au Tréport
L’événement Marché artisanal au Tréport Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
À voir aussi à Le Tréport (Seine-Maritime)
- Exposition Collectif d’artistes Peintures Forum de la plage Le Tréport 4 août 2026
- Guinguette animée par Patrick THUILLIER Forum de la Plage Le Tréport 4 août 2026
- Lectures-illustrées Le monde fabuleux des perles de verre Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne Le Tréport 4 août 2026
- Atelier dessins humoristiques pour petits et grands Salle Gare Haute du Funiculaire Le Tréport 6 août 2026
- Sur les pas de Turner Exposition de gravures et de dessins Atelier du Chat Marin Le Tréport 6 août 2026