Palavas-les-Flots

LECTURE CONTÉE (3/6 ANS) LES AVENTURES DE MAYOL ET COCO

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

de 10h30 à 11h

Lecture contée Les aventures de Mayol et Coco par l’autrice Virginie Cerezo

Enfants de 3 à 6 ans

Chaque histoire contée aborde des côtes différentes, l’occasion de découvrir un pays, ses coutumes et ses habitants, celle aussi d’apprendre deux mots essentiels dans chaque langue Bonjour et Bienvenue .

Médiathèque municipale Saint-Exupéry

Gratuit sur réservation

Infos et réservations 04 67 50 42 49 .

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49

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English :

10:30 a.m. to 11 a.m

Storytelling reading Les aventures de Mayol et Coco by author Virginie Cerezo

Children aged 3 to 6

L’événement LECTURE CONTÉE (3/6 ANS) LES AVENTURES DE MAYOL ET COCO Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 ADT34