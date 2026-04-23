LECTURE CONTÉE (3/6 ANS) LES AVENTURES DE MAYOL ET COCO Palavas-les-Flots
LECTURE CONTÉE (3/6 ANS) LES AVENTURES DE MAYOL ET COCO Palavas-les-Flots samedi 30 mai 2026.
Palavas-les-Flots
LECTURE CONTÉE (3/6 ANS) LES AVENTURES DE MAYOL ET COCO
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
de 10h30 à 11h
Lecture contée Les aventures de Mayol et Coco par l’autrice Virginie Cerezo
Enfants de 3 à 6 ans
Chaque histoire contée aborde des côtes différentes, l’occasion de découvrir un pays, ses coutumes et ses habitants, celle aussi d’apprendre deux mots essentiels dans chaque langue Bonjour et Bienvenue .
Médiathèque municipale Saint-Exupéry
Gratuit sur réservation
Infos et réservations 04 67 50 42 49 .
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49
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English :
10:30 a.m. to 11 a.m
Storytelling reading Les aventures de Mayol et Coco by author Virginie Cerezo
Children aged 3 to 6
L’événement LECTURE CONTÉE (3/6 ANS) LES AVENTURES DE MAYOL ET COCO Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 ADT34
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