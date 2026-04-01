Lecture d’albums jeunesse Librairie Les Cerfs-Volants Le Croisic

Le Croisic

Lecture d’albums jeunesse

Librairie Les Cerfs-Volants 15 rue de l’Eglise Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 11:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Lecture d’albums jeunesse, à partir de 3 ans

(sur inscription tarif 3 €) .

Librairie Les Cerfs-Volants 15 rue de l’Eglise Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 90 45 librairielescerfsvolants@gmail.com

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English :

L’événement Lecture d’albums jeunesse Le Croisic a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44