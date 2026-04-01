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Lecture d’albums jeunesse Librairie Les Cerfs-Volants Le Croisic

Lecture d’albums jeunesse Librairie Les Cerfs-Volants Le Croisic jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Librairie Les Cerfs-Volants

Adresse : 15 rue de l'Eglise

Ville : 44490 Le Croisic

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-04-16T11:00:00

Fin : 2026-04-16T

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Le Croisic

Lecture d’albums jeunesse

Librairie Les Cerfs-Volants 15 rue de l’Eglise Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 11:00:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Lecture d’albums jeunesse, à partir de 3 ans
(sur inscription tarif 3 €)   .

Librairie Les Cerfs-Volants 15 rue de l’Eglise Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 90 45  librairielescerfsvolants@gmail.com

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English :

L’événement Lecture d’albums jeunesse Le Croisic a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44

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