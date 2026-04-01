Lecture d’albums jeunesse Librairie Les Cerfs-Volants Le Croisic
Lecture d’albums jeunesse Librairie Les Cerfs-Volants Le Croisic jeudi 16 avril 2026.
Le Croisic
Lecture d’albums jeunesse
Librairie Les Cerfs-Volants 15 rue de l’Eglise Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 11:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Lecture d’albums jeunesse, à partir de 3 ans
(sur inscription tarif 3 €) .
Librairie Les Cerfs-Volants 15 rue de l’Eglise Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 90 45 librairielescerfsvolants@gmail.com
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L’événement Lecture d’albums jeunesse Le Croisic a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44
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