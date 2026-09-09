Lecture dans l’exposition « Trésors. regards choisis dans la collection du musée « , Manufacture des Tabacs, Morlaix

Informations pratiques

Lecture dans l’exposition « Trésors. regards choisis dans la collection du musée » Samedi 19 septembre, 15h30 Manufacture des Tabacs Finistère

Durée : 45 min à 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Lecture dans l’exposition : le musée et les Moyens du bord proposent une lecture des textes écrits par les participants lors d’un atelier d’écriture et d’illustration organisé au mois de juin.

Manufacture des Tabacs 41, quai de Léon, 29600, Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne 02 98 62 39 39 https://www.morlaix-communaute.bzh/Visiter-Sortir/La-Manufacture-des-Tabacs https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/manufacture-des-tabacs-de-morlaix;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000015 Ensemble industriel datant de 1868 relatif au broyage du tabac à priser (moulin à poudre).

Le musée et les Moyens du bord proposent une lecture des textes écrits lors d’un atelier d’écriture

© Musée des Jacobins, Morlaix, 2026