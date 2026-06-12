Lecture de conte et musique d’été Les baraques du 14 La Vieille-Loye
Lecture de conte et musique d’été Les baraques du 14 La Vieille-Loye samedi 13 juin 2026.
La Vieille-Loye
Lecture de conte et musique d’été
Les baraques du 14 14 Lieu-dit Les Baraques La Vieille-Loye Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Lecture de conte Le vieux sage du Risoux aux Baraques du XIV le samedi 13 juin à 17h aux Baraques du 14 à La Vieille-Loye. . .
Les baraques du 14 14 Lieu-dit Les Baraques La Vieille-Loye 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 40 06 12
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English : Lecture de conte et musique d’été
L’événement Lecture de conte et musique d’été La Vieille-Loye a été mis à jour le 2026-06-08 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR