Lecture de conte et musique d’été Les baraques du 14 La Vieille-Loye samedi 13 juin 2026.

La Vieille-Loye

Lecture de conte et musique d’été

Les baraques du 14 14 Lieu-dit Les Baraques La Vieille-Loye Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Lecture de conte Le vieux sage du Risoux aux Baraques du XIV le samedi 13 juin à 17h aux Baraques du 14 à La Vieille-Loye. . .

Les baraques du 14 14 Lieu-dit Les Baraques La Vieille-Loye 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 40 06 12

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English : Lecture de conte et musique d’été

L’événement Lecture de conte et musique d’été La Vieille-Loye a été mis à jour le 2026-06-08 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR