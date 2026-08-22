Lecture de contes à partir de livres précieux Thionville
samedi 19 septembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Lecture de contes à partir de livres précieux
1 place André Malraux Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À travers une sélection de leporellos, de livres rares et d’ouvrages remarquables issus des collections de Puzzle, les plus jeunes sont invités à découvrir des histoires extraordinaires tout en explorant des livres aux formes, matières et illustrations singulières. Un moment de lecture et d’émerveillement pour sensibiliser les enfants au patrimoine du livre et au plaisir de la découverte.
à partir de 4 ans / Sur inscriptionEnfants
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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr
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English :
%C0 Through a selection of leporellos, rare books, and remarkable works from Puzzle’s collections, young children are invited to discover extraordinary stories while exploring books with unique shapes, materials, and illustrations. A moment of reading and wonder designed to introduce children to the heritage of books and the joy of discovery.
Ages 4 and up / Registration required
L’événement Lecture de contes à partir de livres précieux Thionville a été mis à jour le 2026-08-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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