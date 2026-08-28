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Lecture de contes d’Halloween Sainte-Eulalie-en-Born

mercredi 21 octobre 2026 · Sainte-Eulalie-en-Born

Lecture de contes d’Halloween Sainte-Eulalie-en-Born

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
101 Rue Saint-Eutrope
Ville
40200 Sainte-Eulalie-en-Born
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Sainte-Eulalie-en-Born

Lecture de contes d’Halloween

101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 18:30:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Pendant 45 min, voyagez au pays des sorcière, des ogres et des monstres en tous genres ! L’association la Callune proposera un petit stand de boissons.
Possibilité de venir déguiser.
L’animation est gratuite et ouverte à tous.
Age conseillé à partir de 5 ans.   .

101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 62 48  ludo.mediatheque@sainteeulalieenborn.fr

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English : Lecture de contes d’Halloween

L’événement Lecture de contes d’Halloween Sainte-Eulalie-en-Born a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Grands Lacs

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