Informations pratiques

Sainte-Eulalie-en-Born

Lecture de contes d’Halloween

101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 18:30:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Pendant 45 min, voyagez au pays des sorcière, des ogres et des monstres en tous genres ! L’association la Callune proposera un petit stand de boissons.

Possibilité de venir déguiser.

L’animation est gratuite et ouverte à tous.

Age conseillé à partir de 5 ans. .

101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 62 48 ludo.mediatheque@sainteeulalieenborn.fr

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English : Lecture de contes d’Halloween

L’événement Lecture de contes d’Halloween Sainte-Eulalie-en-Born a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Grands Lacs