Informations pratiques

Sainte-Eulalie-en-Born

Loup-Garou de Thiercelieux ados ( 11 ans à 17 ans)

101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26 21:00:00

fin : 2026-10-26 23:00:00

Date(s) :

2026-10-26

Le Loup-Garou en bref

But du jeu Les Villageois doivent démasquer et éliminer tous les Loups-Garous. Les Loups-Garous doivent dévorer tous les Villageois sans se faire prendre.

Distribution Chaque joueur reçoit secrètement une carte de rôle (Villageois, Loup-Garou ou personnage spécial comme la Sorcière ou la Voyante). Un meneur de jeu orchestre la partie.

Déroulement Le jeu alterne entre deux phases

La Nuit Tout le monde ferme les yeux. Le meneur appelle les Loups-Garous qui ouvrent les yeux et désignent secrètement une victime à éliminer.

Le Jour Tout le monde se réveille. Le meneur annonce le mort de la nuit. Les survivants débattent, bluffent et votent pour éliminer un joueur suspecté d’être un Loup-Garou.

Fin de partie Le jeu s’arrête dès qu’un camp a entièrement éliminé l’autre. .

101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 62 48 ludo.mediatheque@sainteeulalieenborn.fr

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English : Loup-Garou de Thiercelieux ados ( 11 ans à 17 ans)

L’événement Loup-Garou de Thiercelieux ados ( 11 ans à 17 ans) Sainte-Eulalie-en-Born a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Grands Lacs