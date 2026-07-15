LECTURE DE CONTRE Val’Café Valcabrère

Informations pratiques

Valcabrère

LECTURE DE CONTRE

Val’Café VALCABRERE Valcabrère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Lecture de conte par Virginie Descharmes

Suivi d’un moment créatif, manuel, musical, théâtral, littéraire ou de jeu

Au programme

17h30 Le Vilain Petit Canard de H. Andersen 3 à 5 ans

18h00 Les 3 Brigans de T. Ungerer 6 à 9 ans

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Val’Café VALCABRERE Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie valcafe31@gmail.com

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English :

Storytime with Virginie Descharmes

Followed by a creative, arts-and-crafts, musical, theatrical, literary, or play-based activity

On the program

5:30 p.m.: “The Ugly Duckling” by H. Andersen—ages 3–5

6:00 p.m.: “The Three Brigands” by T. Ungerer—ages 6–9

L’événement LECTURE DE CONTRE Valcabrère a été mis à jour le 2026-07-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65