Lecture | Dé-créations & La marche zapatiste La Mauvaise Herbe Eymet

Informations pratiques

Eymet

La Gare Mondiale fête ses 25 ans | Des dé-créations à la marche zapatiste

La Mauvaise Herbe 17 rue du Temple Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 19:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Dirigée par l’association du Melkior Théâtre, la salle de la Gare Mondiale accueille et s’engage auprès de nombreux artistes du spectacle vivant tout en travaillant à la rencontre des différentes formes d’expressions artistiques et surtout de tous les publics !

L’équipe programme 5 événements pour fêter leur 25 ans, c’est donc un honneur de les recevoir pour leur 1ère soirée d’anniversaire !

Deux livres écrits par Julien Villa, le roman Rodez Mexico, et Des dragons dans les halls, et un récit composé par Henri Devier Carnets de débordement serviront de bases à une lecture qui retrace l’histoire qui lie la compagnie La Propagande Asiatique et le lieu de fabrique La Gare Mondiale.

Marine Chaugier, Henri Devier et Camille Durand Tovar reviennent, à travers plusieurs textes, sur 2 des temps forts de cette aventure les Dé-créations et La Marche Zaptiste. .

La Mauvaise Herbe 17 rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 77 contact@lagaremondiale.com

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English : La Gare Mondiale fête ses 25 ans | Des dé-créations à la marche zapatiste

L’événement La Gare Mondiale fête ses 25 ans | Des dé-créations à la marche zapatiste Eymet a été mis à jour le 2026-08-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides