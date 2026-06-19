Batz-sur-Mer

Lecture de Kamishibaïs

Parc Jean & Soizik Fréour Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 11:00:00

fin : 2026-06-24 13:00:00

Date(s) :

2026-06-24

LECTURES DE KAMISHIBAÏS

Mercredi 24 juin à 11h

Parc Jean & Soizik Fréour

Les Amis de la Gède participent à Partir en livre pour donner aux enfants le goût de la lecture ou à le renforcer. Les bénévoles proposent des séances de kamishibaïs il s’agit de raconter des histoires illustrées, sous forme d’un petit théâtre de papier. Une entrée captivante dans le monde des récits, pour les enfants de 4 à 10 ans. .

Parc Jean & Soizik Fréour Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 64 25 30 11

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English :

L’événement Lecture de Kamishibaïs Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44