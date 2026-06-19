Lecture de Kamishibaïs Batz-sur-Mer
Lecture de Kamishibaïs Batz-sur-Mer mercredi 24 juin 2026.
Batz-sur-Mer
Lecture de Kamishibaïs
Parc Jean & Soizik Fréour Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 11:00:00
fin : 2026-06-24 13:00:00
Date(s) :
2026-06-24
LECTURES DE KAMISHIBAÏS
Mercredi 24 juin à 11h
Parc Jean & Soizik Fréour
Les Amis de la Gède participent à Partir en livre pour donner aux enfants le goût de la lecture ou à le renforcer. Les bénévoles proposent des séances de kamishibaïs il s’agit de raconter des histoires illustrées, sous forme d’un petit théâtre de papier. Une entrée captivante dans le monde des récits, pour les enfants de 4 à 10 ans. .
Parc Jean & Soizik Fréour Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 64 25 30 11
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English :
L’événement Lecture de Kamishibaïs Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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