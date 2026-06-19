Batz-sur-Mer

Soirée d’inauguration Boutique Étonnantes

9 Grande rue Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Du 15 juin au 30 août, la boutique éphémère Étonnantes revient pour une quatrième saison et présente le travail de 45 créatrices de l’Ouest. Au programme une sélection d’objets de décoration, de céramiques, d’illustrations, de cosmétiques, de vêtements, de bijoux, de livres… Des ateliers et des concerts seront programmés au cours de la saison.

Pour sa soirée de réouverture le vendredi 19 juin, retrouvez à partir de 18h un concert gratuit, des sessions tattoos par Alrick et un buffet & cocktail par la cheffe batzienne Lorine Hennebelle. Une soirée gratuite et ouverte à toutes et tous. .

9 Grande rue Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 07 43 47 contact.etonnantes@gmail.com

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L’événement Soirée d’inauguration Boutique Étonnantes Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44