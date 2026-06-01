Lecture de Paysages Saint-Bonnet-Tronçais
Lecture de Paysages Saint-Bonnet-Tronçais dimanche 21 juin 2026.
Saint-Bonnet-Tronçais
Lecture de Paysages
Cybèle Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Lecture de Paysages avec Christian Weiss, biogéographe. RDV le 21 juin à 8h30, à l’église Notre Dame à Hérisson
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Cybèle Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 03 04 03 jeromedesbois03@orange.fr
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English :
Landscape readings with biogeographer Christian Weiss. RDV June 21 at 8:30 am, at Notre Dame church in Hérisson
L’événement Lecture de Paysages Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-06-04 par Montluçon Tourisme
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