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AGENDA · Pontaix

Lecture de poésie- Karl Abrousse rue du temple Pontaix

vendredi 31 juillet 2026 · rue du temple · Pontaix

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
rue du temple
Adresse
le Temple
Ville
26150 Pontaix
Département
Drôme
Tarif

Pontaix

Lecture de poésie- Karl Abrousse

rue du temple le Temple Pontaix Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 00:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Lecture poétique de poèmes réunionnais de Karl Abrousse.
Poèmes lus par Brigitte Couston, Muriel Laval, Jean-Pierre Yvars
  .

rue du temple le Temple Pontaix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 76 05 09  karlabr@ik.me

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English :

A poetic reading of poems from Réunion by Karl Abrousse.
Poems read by Brigitte Couston, Muriel Laval, and Jean-Pierre Yvars

L’événement Lecture de poésie- Karl Abrousse Pontaix a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme du Pays Diois

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