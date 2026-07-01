Lecture de poésie- Karl Abrousse rue du temple Pontaix
vendredi 31 juillet 2026 · rue du temple · Pontaix
Informations pratiques
Pontaix
Lecture de poésie- Karl Abrousse
rue du temple le Temple Pontaix Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 00:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Lecture poétique de poèmes réunionnais de Karl Abrousse.
Poèmes lus par Brigitte Couston, Muriel Laval, Jean-Pierre Yvars
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rue du temple le Temple Pontaix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 76 05 09 karlabr@ik.me
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English :
A poetic reading of poems from Réunion by Karl Abrousse.
Poems read by Brigitte Couston, Muriel Laval, and Jean-Pierre Yvars
L’événement Lecture de poésie- Karl Abrousse Pontaix a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme du Pays Diois
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