Lecture de poésie- Karl Abrousse rue du temple Pontaix

Informations pratiques

Pontaix

Lecture de poésie- Karl Abrousse

rue du temple le Temple Pontaix Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31 00:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Lecture poétique de poèmes réunionnais de Karl Abrousse.

Poèmes lus par Brigitte Couston, Muriel Laval, Jean-Pierre Yvars

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rue du temple le Temple Pontaix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 76 05 09 karlabr@ik.me

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English :

A poetic reading of poems from Réunion by Karl Abrousse.

Poems read by Brigitte Couston, Muriel Laval, and Jean-Pierre Yvars

L’événement Lecture de poésie- Karl Abrousse Pontaix a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme du Pays Diois