Lecture des petits Beaulieu-sous-la-Roche
Lecture des petits Beaulieu-sous-la-Roche samedi 6 juin 2026.
Beaulieu-sous-la-Roche
Lecture des petits
Bibliothèque 5 Rue de Nantes Beaulieu-sous-la-Roche Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:15:00
fin : 2026-06-06 10:45:00
Date(s) :
2026-06-06
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Bibliothèque 5 Rue de Nantes Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr
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English :
L’événement Lecture des petits Beaulieu-sous-la-Roche a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Pays des Achards
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