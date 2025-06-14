Beaulieu-sous-la-Roche

Lecture des petits

Bibliothèque 5 Rue de Nantes Beaulieu-sous-la-Roche Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:15:00

fin : 2026-06-06 10:45:00

Date(s) :

2026-06-06

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Bibliothèque 5 Rue de Nantes Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr

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English :

L’événement Lecture des petits Beaulieu-sous-la-Roche a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Pays des Achards