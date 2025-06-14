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Ujna Exposition de Jérôme Mettling Beaulieu-sous-la-Roche

Ujna Exposition de Jérôme Mettling Beaulieu-sous-la-Roche mardi 7 juillet 2026.

Adresse : 1 Rue des Sables

Ville : 85190 Beaulieu-sous-la-Roche

Département : Vendée

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Beaulieu-sous-la-Roche

Ujna Exposition de Jérôme Mettling

1 Rue des Sables Beaulieu-sous-la-Roche Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :
2026-07-07

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1 Rue des Sables Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire   ici@ujna.fr

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English :

L’événement Ujna Exposition de Jérôme Mettling Beaulieu-sous-la-Roche a été mis à jour le 2026-05-13 par CDT85

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