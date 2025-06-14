Animations de l’été au Potager des Z’Animaux Beaulieu-sous-la-Roche
Animations de l’été au Potager des Z’Animaux Beaulieu-sous-la-Roche mercredi 8 juillet 2026.
Beaulieu-sous-la-Roche
Animations de l’été au Potager des Z’Animaux
1, Chemin des Boeufs Beaulieu-sous-la-Roche Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19
.
1, Chemin des Boeufs Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire +33 7 71 25 91 76 lepotagerdeszanimaux.85190@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Animations de l’été au Potager des Z’Animaux Beaulieu-sous-la-Roche a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays des Achards
À voir aussi à Beaulieu-sous-la-Roche (Vendée)
- Atelier broderie spontanée Art brut Cour des Arts, Ecole d’Art Beaulieu-sous-la-Roche 25 avril 2026
- Vente de Plants Bio de la Pépinière Essaimeuse Beaulieu-sous-la-Roche 2 mai 2026
- Vide grenier Beaulieu-sous-la-Roche 3 mai 2026
- Lecture des petits Beaulieu-sous-la-Roche 6 juin 2026
- Journée Zen Beaulieu-sous-la-Roche 13 juin 2026