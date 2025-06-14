Les Estiv’Arts Atelier modelage de l’argile Rue des Sables Beaulieu-sous-la-Roche
Les Estiv’Arts Atelier modelage de l’argile Rue des Sables Beaulieu-sous-la-Roche jeudi 9 juillet 2026.
Beaulieu-sous-la-Roche
Les Estiv’Arts Atelier modelage de l’argile
Rue des Sables Cour des Arts Beaulieu-sous-la-Roche Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-08-24 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-27 2026-08-24
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Rue des Sables Cour des Arts Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 05 90 49 contact@achards-tourisme.com
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English :
L’événement Les Estiv’Arts Atelier modelage de l’argile Beaulieu-sous-la-Roche a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays des Achards
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