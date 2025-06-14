Beaulieu-sous-la-Roche

Visites producteurs Apiculture, maraichage et ferme pédagogique

1, Chemin des Bœufs Beaulieu-sous-la-Roche Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07

.

1, Chemin des Bœufs Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 05 90 49 contact@achards-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visites producteurs Apiculture, maraichage et ferme pédagogique Beaulieu-sous-la-Roche a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Pays des Achards