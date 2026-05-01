LECTURE DESSINÉE DE L’ALBUM COEUR DE BOIS SALLE DU PICON Le Fousseret

Le Fousseret

LECTURE DESSINÉE DE L’ALBUM COEUR DE BOIS

SALLE DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Lecture dessinée par l’auteur Henri MEUNIER et l’illustrateur Régis LEJONC, suivie d’un bord de scène et de dédicaces.

Une histoire qui montre de façon lumineuse aux jeunes lecteurs qu’il est possible de devenir adulte, de dépasser le monde des passions, en apprivoisant le loup qui a pu un temps nous dévorer et qui est autant en soi qu’en dehors de soi. Par les liens affectueux que l’on choisit d’entretenir avec lui plutôt qu’en le combattant, cet animal impétueux et vorace peut devenir un tendre et docile vieillard…

Grâce à leur précision et à leur ambiance mystérieuse, les dessins servent à la fois le réalisme de l’histoire et les références au conte de fée.

A partir de 10 ans

Dans le cadre du 16e Festival Enfin Livre de Cazères. .

SALLE DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie reservationavancezculturel@gmail.com

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English :

Drawing reading by author Henri MEUNIER and illustrator Régis LEJONC, followed by an on-stage talk and book signing.

L’événement LECTURE DESSINÉE DE L’ALBUM COEUR DE BOIS Le Fousseret a été mis à jour le 2026-04-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE