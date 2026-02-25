Lecture du paysage et milieu forestier

Sainte-Gemme Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 09:30:00

fin : 2026-05-09 16:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Balade sur la journée pour découvrir les paysages du nord de la Brenne et une flore typique des marais alcalins.

Cette balade au cœur d’un paysage charnière entre Brenne et Boischaut nord nous permettra de découvrir une flore typique des marais alcalins où s’épanouit la rare orchis de Brenne. 5 .

Sainte-Gemme 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

A full-day walk to discover the northern Brenne landscapes and typical alkaline marsh flora.

