Bourse aux Plantes À la salle des fêtes Sainte-Gemme

Sainte-Gemme

Bourse aux Plantes

À la salle des fêtes 14 Rue de la Mairie Sainte-Gemme Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez échanger vos graines de légumes et de fleurs, vos plantes annuelles, vos vivaces, vos boutures et vos savoir-faire…

Un véritable moment de convivialité où tout se donne et tout s’échange en toute simplicité.

Échanges boutures, graines, tout s’échange et se donne en toute simplicité, venez avec vos amis de jardin.

Une occasion pour tous les jardiniers, celle de donner tous ses surplus de potager, verger, jardin d’agrément bulbes, vivaces, courges, fruits, plants, graines… plantes d’intérieur et aussi la possibilité de trouver la plante dont vous avez rêvé toute l’année ou celle qui va enrichir la biodiversité de votre jardin. .

À la salle des fêtes 14 Rue de la Mairie Sainte-Gemme 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 52 80 contatc.saintvarent@csc79.org

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English : Bourse aux Plantes

Come and exchange your vegetable and flower seeds, your annual plants, your perennials, your cuttings and your know-how…

A real moment of conviviality where everything is given and exchanged in all simplicity.

L’événement Bourse aux Plantes Sainte-Gemme a été mis à jour le 2026-04-15 par Maison du Thouarsais